Cap nou positiu, però les aules sota vigilància activa segueixen en augment

Andorra la VellaSalut ha informat que en les darreres 24 hores no s'ha detectat cap nou positiu per la Covid-19 al Principat, però per contra, les aules sota vigilància segueixen augmentant. Concretament, pel que fa a la població escolar, hi ha un total de nou aules sota vigilància activa respecte de les set que hi havia aquest dilluns. D'aquestes, un total de sis es troben sota vigilància activa total i tres en parcial, a banda d'una altra aula que es troba sota vigilància passiva.

En aquesta jornada sense cap nou positiu, s'han donat fins a quatre altes, fent baixar els casos actius de 61 a 57. En aquests instants, es registren al Principat un total de 14.953 altes. Per la seva banda, les defuncions fins a la data es mantenen en 130. Quant a la pressió sobre el sistema sanitari, no hi ha cap ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives.

Finalment, des de l'inici del Pla de vacunació ja s'han administrat 103.595 vacunes, de les quals 53.485 són primeres dosis, 49.892 segones i 218 terceres.