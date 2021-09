El brot de l'escola andorrana d'Escaldes s'estén a cinquè curs

Andorra la VellaDes del ministeri de Salut s'ha confirmat que el brot detectat la setmana passada al sisè curs de l'escola andorrana de primera ensenyança d'Escaldes s'ha traslladat a una aula de cinquè. En constatar-se aquesta situació, el ministre Martínez Benazet ha exposat que aquest dimecres s'ha dut a terme un cribratge massiu a 53 persones mitjançant proves TMA, del qual s'espera disposar dels resultats aquest dijous.

Tot i el petit brot detectat a l'escola, que afecta setze persones, Benazet ha dit que "preocupa de forma molt lleugera pel poc impacte sanitari" que ha tingut. Actualment són quatre les aules sota vigilància activa total i quatre més sota vigilància activa parcial.

Una vuitantena de casos actius al país

Entrant al detall de l'actualització sanitària, durant les darreres 24 hores s'han detectat 17 nous positius, una xifra que eleva els casos totals des de l'inici de la pandèmia fins als 15.209, dels quals 80 són actius. Les altes ja se situen en 14.999 i les defuncions es mantenen en 130. A més, tant l'hospital com l'UCI són espais que continuen lliures de pacients Covid. Una dada destacada per Benazet, és que el 67% de les persones diagnosticades durant la darrera setmana han estat persones no vacunades.

Quant a la campanya de vacunació, el 78,2% de la població major de 16 anys ja ha rebut almenys una dosi del vaccí, i el 74,5% ja compta amb la pauta completa. "És una bona xifra que hem de seguir incrementant", ha comentat el ministre. De la franja entre els 12 i els 15 anys, el 44,8% ha rebut una primera dosi i 1.527 estan apuntades a la plataforma per rebre la segona. Pel que fa a terceres dosis a residents de centres sociosanitaris i persones vulnerables, fins al moment ja s'han administrat 252 vacunes.

Cribratges als professionals sanitaris i pagament de les proves diagnòstiques

Tenint en compte que des del Govern s'ha ofert a tota la població la possibilitat de vacunar-se de manera gratuïta i encara hi ha persones que voluntàriament han decidit no fer-ho, Benazet ha anunciat que, d'ara endavant, tant el personal de l'hospital, com els professionals dels centres sociosanitaris, cases pairals i casals d'avis que no estiguin immunitzats hauran d'assumir el cost de les proves dels cribratges periòdics que es realitzen en aquests centres.

Aquesta mesura, però, no afectarà un gran nombre de persones, ja que, segons ha exposat el ministre, només el 9,75% del personal del SAAS encara no està vacunat. D'aquest percentatge, cal tenir en compte que hi ha persones que han passat la Covid durant els darrers sis mesos, per la qual cosa només hi ha un 5% del global de professionals que haurà de començar a pagar les proves.

Precisament, el consell de ministres també ha aprovat aquest dimecres la represa del cobrament d'aquí a vuit dies de les proves TMA i els tests ràpids d'antígens que la població es vulgui fer de manera voluntària. Cal recordar que aquest decret es va ajornar ara fa un mes i mig, però que l'executiu ha tornat a posar damunt la taula. En aquest sentit, les proves TMA tindran un cost de 40 euros i els tests ràpids d'antígens costaran 8 euros.