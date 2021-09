Andorra, en el Top 5 d'estats europeus amb més població vacunada

Andorra la VellaLluny queden els mesos en els quals els governs esperaven l'arribada de remeses dels vaccins contra la Covid-19. La setmana passada, la Generalitat catalana admetia que se li han fet malbé -perquè han caducat- gairebé 70.000 dosis. Hi ha excedent d'oferta perquè la demanda per rebre el vaccí ha caigut en picat. Deixant de bada la qüestió moral que suposa malbaratar vaccins quan hi ha països que encara imploren l'arribada de remeses i sabent que la pandèmia requereix una solució global que passa per vacunar tota la població possible, ara ja es pot fer una radiografia de la resposta de les societat europea a la crida per vacunar-se.

Andorra ha administrat, a data 27 de setembre, 103.890 vaccins, dels quals 53.744 corresponen a primeres dosis, 49.906, a segones i 240, a terceres. En percentatges, el Principat té un 78% de la població vacunable (major de 16 anys) amb una primera vacuna administrada i un 75% amb la segona. Per a la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, és una “molt bona xifra”. La comparació amb els percentatges dels països de l’entorn, li dona la raó, segons dades de Our World in Data.

Portugal és el país de la Unió Europea amb el percentatge més elevat de segones dosis administrades, amb un 85%, a data 26 de setembre (26-S), seguit d'Islàndia, 80% el 23-S. Dels països veïns del Principat, Espanya té un 78% el 23-S, aquest percentatge cau a França fins al 65% el 23-S, una xifra semblant a la d’Alemanya (63%, el 24-S). Altres potències europees són Itàlia, 67% el 26-S i la gran Bretanya, amb el 65% el 25-S. A Suïssa, només la meitat de la població té la pauta de vacunació complerta, igual que Polònia. Aquest tant per cent baixa encara més a diversos països de l’est europeu, com Eslovàquia (41%), Croàcia (41%) o Hongria. Romania i Bulgària no superen el 30%. Dinamarca i Irlanda tenen un percentatge similar -lleugerament inferior- al Principat.

Els microestats europeus tenen un percentatge de vacunació elevat. Només Malta supera Andorra. Mònaco tenia, el 16 de setembre, un 59% de la seva població amb les dues dosis administrades. San Marino, un 72%, el 23-S. I Liechtenstein, un 59%, el 23-S. Per contra, Malta té gairebé el 82% de la seva població vacunable ja vacunada, a data 26-S.

La desproporció de percentatges de dosis injectades entre continents és evident. A Europa, dos terços de la població compten amb almenys una dosi. Amèrica registra un 60%, sense que hi hagi massa variació entre el nord i el sud. Àsia i Oceania tenen aproximadament la meitat de la seva població amb una primera vacuna administrada i, en darrer lloc i molt lluny de la resta, Àfrica compta amb un 6% de la seva ciutadania amb el procés de vacunació iniciat.