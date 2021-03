El brot a l'escola andorrana de Santa Coloma ja registra 26 casos confirmats

Andorra la VellaQuan els brots d'Arinsal, amb una setantena de casos positius per Covid i que encara podria estar actiu, i el de Grandvalira, amb una cinquantena, ja comencen a donar símptomes d'estabilitat, perquè no s'han registrat nous contagis durant el cap de setmana, ara Salut focalitza els seus esforços en sufocar el més aviat possible el brot registrat a l'escola andorrana de Santa Coloma on, fins aquest dilluns al matí, hi havia 26 casos confirmats. El centre educatiu té quatre aules en vigilància activa total i vuit, amb vigilància passiva. El brot està en fase d'estudi epidemiològic, segons ha explicat aquest dilluns la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, i “durant les properes hores” es cribrarà tot el personal que hi estudia i que hi treballa. Els resultats del cribratge i de l'estudi determinaran l'abast del brot.

"Davant el repunt de casos cridem a mantenir les mesures i a no relaxar-nos". Aquesta és la crida que la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha enviat a la ciutadania davant l'increment de positius que s'està registrant els darrers dies i que ha vinculat tant a brots com els d'Arinsal i el Tarter i un altre que ha sorgit a l'escola andorrana de Santa Coloma, com a les vacances de Carnaval i l'increment de les interaccions socials i també "al relaxament" que es dona "quan veus que els casos baixen". És per això que ha apel·lat a mantenir les mesures preventives com la mascareta, la distància, la higiene de mans o la ventilació dels espais i també a fer-se una TMA si es tenen sospites d'estar malalt. Mas ha fet aquesta crida justament quan s'ha reprès la vacunació amb AstraZeneca, concretament aquest dilluns és previst que s'administrin unes 60 dosis d'aquest vaccí i una seixantena de Pfizer, tal com ha detallat la cap d'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal.