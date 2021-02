Canillo estrena, l'1 de març, el bus a demanda

CanilloCanillo activarà l’Uclic l’1 de març, el bus a demanda que enllaçarà els pobles de la parròquia. El comú posarà en marxa una prova pilot que tindrà una durada de tres mesos i que preveu un transport adaptat a les necessitats dels usuaris que requereixin moure’s entre els diferents nuclis.

El bus a demanda operarà en 56 parades. 36 formen part de les parades de les línies nacionals i 20 físicament senyalitzades que han estat creades per oferir una cobertura de més proximitat que doni servei a tots els pobles de la parròquia, més enllà del transport públic habitual que ressegueix la carretera nacional.

L’usuari podrà seleccionar el punt de recollida i d’arribada dins dels nuclis de la parròquia, des del poble de Meritxell fins a Bordes d’Envalira. A més, podrà seguir en temps real la localització del bus fins que arribi al punt de recollida.

L’Uclic és una iniciativa que s’ha ideat tenint en compte les necessitats geogràfiques de la parròquia que compta amb nuclis urbans allunyats entre si, així com també ho estan de la carretera general. També és una opció de mobilitat eficient i sostenible ja que els busos no estan permanentment en circulació, sinó que es desplacen només quan hi hagin reserves prèvies fetes.

L’Uclic funcionarà de dilluns a diumenge de les 7 a les 21 hores. Desplaçar-se amb aquest bus serà gratuït durant la prova pilot i la reserva es podrà fer des de tres vies: des de l’app l’Uclic, que ja es pot descarregar a Google Play i Apple Store, des del web https://luclic.e-canillo.com/ o bé des del telèfon 775 034.