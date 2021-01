La Cambra de Saigs considera que 11 queixes al raonador dels 12.000 expedients que van tractar el 2019 "està força bé"

Andorra la VellaLa Cambra de Saigs considera acceptable que dels 12.000 expedients tractats l'any 2019, tan sols hi hagi hagut 11 queixes. "Parlant d'estadística, està força bé", ha indicat el president de la cambra, Xavier Granyó, en referència a les dades de l'informe del 2019 que va presentar aquest dilluns el raonador del ciutadà, Marc Vila, en compareixença davant la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. De fet, ha comentat que no arriben ni a una queixa per cada 1.000 expedients tractats en el seu àmbit d'actuació, però admet que no són agradables, i per aquest motiu, des de la cambra volen demanar una reunió amb el raonador perquè "ens doni trasllat de les conclusions a què hagi arribat" i a les causes i motivacions principals de les queixes per "analitzar-les plegats i veure en què es pot millorar a nivell de cambra".

Vila va informar, durant la presentació, que les queixes eren per una manca de proporcionalitat en els percentatges embargats i també pel tracte rebut. Sobre aquestes informacions, Granyó ha reiterat, que un cop tinguin les conclusions de la reunió amb el raonador, "si a nivell de cambra hem de fer alguna acció, l'activarem". Tot i així, ha defensat que la proporcionalitat els ve marcada per llei i "nosaltres l'executem", i ha afegit que si en algun expedient aquesta proporcionalitat s'ha infringit, hi ha la Batllia per poder-ho denunciar o bé des del ministeri de Justícia i Interior mitjançant l'òrgan disciplinari es poden demanar responsabilitats.

Sobre el fet que gran part de les queixes vagin dirigides a un sol saig, Granyó ha declarat que a la cambra tenen un reglament deontològic, però que sí després de la reunió amb Vila, han de prendre alguna acció en aquest sentit, la prendran. De totes maneres, ha recordat que el control disciplinari d'un saig no el té la cambra, sinó el ministeri, remarcant que dins la cambra només poden marcar certes directrius o fer propostes internes.