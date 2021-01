El saig, en el punt de mira

Andorra la VellaEl raonador del ciutadà, Marc Vila, ha presentat l'informe dels expedients tramitats durant el 2019 i entre les problemàtiques hi continua figurant el saig amb 11 expedients. En aquest sentit, les queixes de la ciutadania venen per "una manca de proporcionalitat en els percentatges embargats" i pel tracte rebut. A més, Vila ha explicat que les queixes es concentren en un sol saig. Per aquest motiu, ha exposat que s'hauria de limitar la capacitat d'embargament que tenen els saigs, ja que moltes vegades els ciutadans consideren que el percentatge que se'ls embarga és molt gran. Vila ha declarat que el problema de fons és que la llei dona al saig una excessiva capacitat per decidir quina és la capacitat econòmica mínima que ha de suportar una persona.

El raonador ha exposat aquest dilluns als membres de la comissió pertinent del Consell General que caldria una reflexió més àmplia perquè hi ha una manca de proporcionalitat en els percentatges embargats i també "caldria una millora en el tracte". Per tal de regularitzar el saig, Vila considera que es pot afrontar la problemàtica de dues maneres. Per una banda, una regulació interna entre els saigs, o per una altra banda, una possible reforma de la llei. "S'hauria de trobar algun mecanisme perquè el saig hagi de fer una valoració que estigui menys deixada al seu arbitri", ha indicat Vila, afegint que caldria donar-los menys capacitat discrecional.