Caminar, l'esport nacional d'Andorra

Andorra la VellaMés de la meitat de les persones residents a Andorra (el 52,2%) practiquen algun esport de manera habitual, segons els resultats de l'estudi elaborat pel PARS durant el primer trimestre d'enguany. Preguntades sobre quina és l'activitat física que realitzen, el 48% responen “caminar”. Els següents esports més practicats són les activitats de muntanya (39%), anar al gimnàs i fitness (33%) i l'esquí i l'snowboard (31%).

El següent segment sobre pràctiques esportives són el running (20%), el ciclisme (18%), la natació (11%) i el pàdel (9%). I en un darrer grup, amb els esports que menys practicants tenen al país, es troben el futbol (4%) i el ball, golf, bàsquet i arts marcials, que duen a terme entre el 2 i el 3% dels residents.

Les dades desgranades relacionades amb l'esport majoritari del país, caminar, determinen que el realitzen més dones (51%) que homes (46%) i que el tram d'edat amb més practicants és a partir dels 45 anys. Per parròquies, la Massana i Andorra la Vella són els indrets que tenen més esportistes que es dediquen a caminar mentre que Ordino és la parròquia amb menys practicants.

L'esport majoritari entre els joves (d'entre 15 i 29 anys) és el fitness/gimnàs, mentre que la franja d'entre els 30 i els 44 prefereixen l'esquí, el running o la natació.

El Panell Andorrà de Recerca Sociològica (PARS) és un centre de càlcul creat per ANA Economia amb la finalitat de compilar informació i analitzar dades estadístiques per al desenvolupament d'estudis sociològics. Per a la mostra s'han entrevistat gairebé mig miler de persones majors de 16 anys tenint en compte la nacionalitat, la parròquia de residència, el gènere, l'edat i el nivell d'estudis. Les dades són del març de 2021.