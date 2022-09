Camp celebra la moratòria d'habitatges turístics

Andorra la VellaEl cònsol major de Canillo, Francesc Camp, celebra la moratòria de dos anys en les noves autoritzacions d'habitatge d'ús turístic anunciada per Xavier Espot durant el debat d'orientació política, tal com informa RTVA.

Camp avala qualsevol mesura per posar fre a la construcció i regularitzar els habitatges. Tot i això, assegura que existeix un important desequilibri i, per tant, que la mesura per si mateixa no és suficient.