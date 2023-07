Campanya per promoure l'ús del català a les plataformes audiovisuals

Andorra la VellaDisposar de plataformes audiovisuals i d'interfícies de consoles en català. Aquest és l'objectiu de la campanya de recollida de signatures que ha posat en marxa a change.org Rubi Rocha, un estudiant canillenc que va començar amb l'acció de manera presencial -cosa que li va permetre recollir fins a un miler de firmes- i que ara ha hagut de traslladar a l'entorn digital a conseqüència d'un problema de salut.

En la proposta es demana al Govern que "faci tot allò que pugui" per fer possible la traducció al català de la interfície de Twitch, Disney+, HBO, Netflix, Primer Video, Apple i Origins, així com la interfície de les consoles de joc i el contingut de LinkedIn i dels principals videojocs del mercat. En aquest sentit, Rocha assegura que en aquestes plataformes "el català no hi és present" malgrat ser la llenguda "del 70% dels ciutadans que viuen a Catalunya i la vuitena amb més presència a internet".

A més a més, el Rocha posa en relleu que "no hi ha cap motiu tècnic" pel qual aquestes plataformes no puguin incloure el català, "la 22a llengua més traduïda al món", i que compta amb una de les comunitats més actives a les xarxes socials. Després que s'hagi intentat la traducció al català d'aquests continguts a les administracions catalanes sense èxit, la voluntat és buscar i rebre l'ajuda de les autoritats del Principat.