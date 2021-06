Canvi de regles amb el turisme pel certificat de vacunació

Andorra la VellaEl consell de ministre ha aprovat aquest dimecres un nou decret per regular els requisits sanitaris dels turistes. Així, el nou decret determina que qualsevol turista major de sis anys que pernocti més de tres nits al país, ha de presentar el certificat de vacunació, el certificat de recuperació, una prova PCR durant les darreres 72 hores o un test d'antígens en les darreres 48 hores. A més, estableix que queden exempts d'aquesta mesura els turistes procedents d'Espanya, França i Portugal, i també els d'aquells països que tenen una taxa de positivitat inferior al 5% i que siguin considerats països verds pel Centre Europeu de Prevenció i Control de les Malalties.

Finalment, la secretària d'Estat de Salut ha avançat que el programa d'atenció psicològica encara no s'ha iniciat i que no els consta que hi hagi hagut cap intervenció psicològica a cap pacient. En aquest sentit, ha indicat que la xifra de psicòlegs adherits està a prop de la vintena i que actualment estan rebent sol·licituds per part de nous psicòlegs.