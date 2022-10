Canvis per reforçar l'educació telemàtica que afectaran a casos com el de la nena del vel

Andorra la VellaEric Jover, el ministre Portaveu i de Finances, ha informat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que, a proposta de la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, s'ha aprovat el reglament d'escolarització que permet que els alumnes puguin rebre educació telemàtica amb les mateixes garanties que ofereix la formació presencial. Jover ha explicat la mesura destacant que afectarà principalment als joves que presentin problemes de salut, per tal de garantir el seu dret a l'educació. Tot i això, també afectarà la nena del vel.

Al mes de setembre, la ministra Vilarrubla va confirmar que la nena del vel rebria classes de forma telemàtica durant el curs. Cal recordar que la noia va negar-se a assistir a l'escola un cop es va aprovar la legislació que prohibeix portar "símbols religiosos ostentosos". Amb la nova mesura, es dota d'un reglament específic per fer que l'educació telemàtica no presenti disfuncions en comparació amb la presencial.

Com a elements principals, el text marca les obligacions dels alumnes, el seguiment que haurà de fer el tutor corresponent i també les obligacions dels estudiants, ja que "si no compleixen amb les mínimes càrregues de treball, es podrà aplicar el protocol d'absentisme com en l'ensenyament presencial".