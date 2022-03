La cara B dels festivals d’Andorra: més detencions per droga i alcohol

Andorra la VellaEl Pas de la Casa s’ha fregat les mans, aquest dilluns de ressaca del festival Hibernation, després de veure les caixes registradores d’hotels, apartaments, supermercats i restaurants plenes dels bitllets que s’hi han deixat els joves que hi han anat a passar el cap de setmana: "Calculem aproximadament que al llarg dels tres dies potser s'han ingressat prop d'un milió d'euros, tenint en compte que cada persona que ha assistit al festival també ha anat a esquiar, ha comprat i ha menjat al poble. Estem molt contents", indicava Jean Jacques Carrié. 4.000 persones per sessió que, després de dos anys sense pràcticament activitat, han donat un respir al poble encampadà.

Però l’alegria d’aquest indret transfronterer amaga una cara b, que queda reflectida en l’increment de detencions per la suposada comissió de delictes contra la salut pública. Bàsicament, per la quantitat de droga que entra al país aprofitant el cap de setmana de festa. Els festivals de música que programen les institucions del país compleixen l’objectiu pel qual s’inverteixen els diners: dinamitzar la vida i l’economia, però comporten també un increment de circulació i consum de substàncies estupefaents.

És impossible saber quanta droga entra i quina quantitat es consumeix al país durant aquest tipus d’esdeveniments, en comparació amb qualsevol altre cap de setmana. Però sí que serveix, com a filtre per calibrar-ho, l’increment de detencions que s’efectuen durant el cap de setmana per aquest tipus de delicte. Divendres a la tarda, abans d’iniciar-se el festival, els agents de la policia andorrana van arrestar vuit persones, que responen a un perfil similar: joves, no residents i en possessió de tot tipus de droga. A les 14.30h de divendres, a la frontera del DCNJ, dos homes no residents de 25 i 27 anys, van ser detinguts per possessió de 28 pastilles d’èxtasis, 0,3 grams de metamfetamina i 2,2 grams de cànnabis, accedien al Principat en un turisme particular. És evident que la quantitat de pastilles d’èxtasis que se’ls va trovar més enllà del consum propi i que, probablement, entraven al país amb la idea de vendre-les.

Una hora i mitja després dels primers arrestos, a les 15.50h i també a la frontera amb França, dos homes no residents de 18 i 32 anys, són arrestats per possessió de 0,3 grams de cocaïna, 0,8 grams de metamfetamina i 17,5 grams de marihuana. Accedien al Principat en un turisme particular. Per la quantitat, queda clar que el negoci de compraventa que buscaven era amb ‘maria’. Aquell mateix divendres, a les 22.40h, i també a la frontera andorrano francesa, una dona i dos homes no residents de 23, 20 i 24 anys, respectivament, són detinguts per possessió de 2,2 grams de cocaïna, 5 pastilles d’èxtasis, 0,6 grams d’MDMA, 6,8 grams de marihuana, i 2,4 grams d’haixix. Accedien al Principat en un turisme particular. L’endemà dissabte, a les 16.15h a la frontera del DCNJ, un home no resident de 34 anys va ser detingut per possessió de 0,3 grams de cocaïna. Accedia al Principat en un turisme particular.

A l’altra banda del país

L’efecte del Mountain Music també s’ha deixat notar en l’economia andorrana: la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) registrava durant la setmana del 14 al 22 de febrer unes ocupacions als establiments adherits del 82%, la xifra més alta registrada durant les darreres tres setmanes. El director de l'entitat, Jordi Pujol, explicava que les bones ocupacions registrades es debien principalment a l'arribada de turistes i visitants a Andorra durant aquell cap de setmana amb motiu de la celebració del primer concert de l'Andorra.

El festival, que ha hagut de posposar i cancel·lar algunes actuacions, ha comptat amb unes vendes d’entre el 80 i el 100% de l’aforament de l’estadi comunal d’Andorra la Vella. Si bé és cert que no s’han registrat tantes detencions per intentar passar la frontera amb droga, sí que s’aprecia un increment de delictes contra la seguretat del trànsit que coincideixen amb la nit i matinada dels concerts.

Un exemple. La matinada de la cloenda del festival es registren cinc detencions per donar positiu per alcoholèmia. Crida l’atenció que cap d’elles es fa per mitjà d’un control rutinari: dues són perquè els conductors han causat accidents amb danys materials i les altres tres, per infraccions del codi de circulació. Responen a perfils semblants: joves d’entre 20 i 30 anys i a un d’ells també se li troba mitja pastilla d’èxtasis.