Carmanyola amb el dinar, una de les novetats del curs escolar

Andorra la VellaAlumnes de maternal i primera ensenyança i alguns de segona ensenyança han donat el tret de sortida aquest divendres al curs escolar 2022-2023, en què es recupera la normalitat després de dos anys de restriccions per la pandèmia. Així, si ara fa un any les entrades de les escoles estaven marcades per les mascaretes aquest any els alumnes i el personal docent i no docent ha pogut iniciar les classes sense haver de posar-se cap protecció. La directora del departament d'Escola Andorrana del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, Mayte Casals, ha celebrat que no hi hagi restriccions: "estem intentant obligar-nos a tornar a la normalitat en tots els sentits, tirant endavant projectes i que els alumnes aprenguin el màxim i el millor possible i que s'ho passin el màxim i el millor possible", ha destacat.

Casals ha manifestat que quant a les xifres no hi ha grans canvis respecte del curs anterior i l'escola andorrana comptarà amb uns 4.300 alumnes i uns 800 treballadors entre personal docent i no docent. Pot ser que a batxillerat i segona ensenyança, que és on ara com ara hi ha "el punt fort", hi hagi algun professor nou, però a grans trets es mantenen les xifres del curs 2021-2022.

I en aquesta tornada a la normalitat des dels centres continuaran treballant per poder mitigar els efectes de la pandèmia. En aquest sentit, Casals ha recordat que en el cas dels més petits es va treballar molt la lectoescriptura i serà un aspecte que es continuarà fomentant. Així, ha recordat que es compta amb "projectes molt potents per al foment la lectura i l'escriptura" i ha afegit que en el cas dels alumnes més grans el que es fa és estar molt atents a les seves emocions, ja que poden arrossegar encara els efectes del confinament i es vol que puguin saber què els passa i també puguin tenir una comunicació el màxim "d'efectiva", és a dir, que tinguin eines al seu abast per gestionar el seu possible malestar.

"Afortunadament, comencem sense restriccions i ens alegra", ha destacat el director del centre de maternal i primera ensenyança d'Encamp, Santi Rodríguez, que ha recordat que els dos últims cursos a l'entrada del centre només es veia mascaretes. "Aquest any estem encantats que hi hagi una normalitat absoluta i tothom pugui entrar i sortir" del centre sense restriccions, inclosos els pares. Quant als afectes de la pandèmia, creu que els infants ja estan "en el punt" on els agradaria que estiguessin i ha recordat el pla de reforç de la lectura i altres esforços que s'han fet per mitigar els efectes de la pandèmia.

Una de les novetats d'aquest curs és que els alumnes que ho desitgin podran dur la carmanyola amb el dinar. Sembla que la proposta és minoritària i així Casals ha detallat que hi ha uns cinc o vuit alumnes per centre que opten per aquesta opció.