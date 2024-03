El cas de l'home que cobra 400.000 euros mensuals per ser agent de 'models' d'OnlyFans

Andorra la VellaAny 2023, la facturació de l'empresa OnlyFans se situa en 1.000 milions d'euros. Darrere, un únic propietari del qual només una existeix una imatge: l'ucraïnès LeoniRadvinsky que va comprar la que anomenen "la xarxa social del sexe" l'any 2018. Es calcula que la seva fortuna ascendeix a 2.000 milions d'euros. El seu principal ingrés: el 20% que s'emporta de cadascun dels ingressos dels creadors de continguts que formen part d'OnlyFans.

Aquesta xarxa social que l'any 2019 tenia 350.000 creadors de continguts i que en l'actualitat té més de tres milions. Amb el títol OnlyFans, la xarxa de les temptacions la Sexta va emetre ahir un programa on l'estrella va ser SergioFuentes, conegut com el Rei d'Onlyfans i que viu a Andorra. Així ho recull El Mundo.

"Si guanyar diners fos fàcil, tothom seria milionària", diu el que es denomina El rei de OFM (OnlyFans Magnament). Establert a Andorra, El rei de OFM és un dels milers d'agents de creadors de continguts d'OnlyFans. Quin és el seu treball? Representar a un bon nombre de noies a les quals el seu equip i ell mateix els dona "consells" per a augmentar el seu nombre de subscriptors.

"Vaig fer 18 anys i el mateix dia em vaig crear un compte d'OnlyFans". Qui parla és Eli, "que té un cotxe de 100.000 euros i ni tan sols té carnet", segons el seu representant, una de les noies del rei de OFM. "Llegirem la definició de la RAE de prostitució", li diu un dels redactors d'Equipo de Investigación: "Activitat de qui manté relacions sexuals amb altres persones a canvi de diners. Vostè considera que el que fan les seves noies en OnlyFans és prostitució?", li pregunta a continuació. "No crec que import si és prostitució o no", respon.

El rei de OFM s'emporta entre el 30% i el 50% del que factures "models", com anomena a les noies que representa. "Si vostè s'està portant el 50% dels beneficis, significa això que vostè està exercint el proxenetisme?". "Per tema de definició si és prostitució, sí". Queda tot dit.

No és l'únic negoci d'aquest representant. A més, en el seu pis, "situat en la millor zona d'Andorra", té una escola on imparteix cursos a "997 euros al mes" per a convertir-se en representant de creadors d'OnlyFans. Assegura que ara mateix té 400 alumnes. Total: 400.000 euros al mes. El negoci darrere d'OnlyFans. I no és l'únic.

El funcionament d'OnlyFans és senzill. A través d'altres xarxes socials com Instagram o TikTok els creadors de contingut es donen a conèixer. En Instagram vídeos, diguem, light; en TikTok, vídeos una mica més suggeridor; el següent pas OnlyFans, "una plataforma privada només per a adults" per la qual un creador pot sol·licitar la quantitat de diners que li doni la gana als seus subscriptors.