Insulten agents de policia en presentar-se a un pis on els veïns es queixaven del soroll

Andorra la VellaUna patrulla de la policia es va desplaçar fins a la part alta de l'Avinguda Carlemany d'Escaldes davant les queixes dels veïns pel soroll. L'alerta va ser feta pel Servei de Circulació escaldenc. Quan els agents van arribar, al replà de l'habitatge i van trucar a la porta els hi va obrir la propietària. Dins de l'habitatge hi havia cinc o sis persones, però la dona es van negar a identificar-llos dient que era casa seva i no podien entrar. La parella de la noia va sortir posteriorment, segons el relat policial, i va preguntar als policies quin era el problema. I va dir a un dels agents "eres un subnormal".

L'agent va comunicar el jove que estava detingut i que l'emmanillava. Tant la propietària com la seva parella, a qui estaven emmanillant, va oferir resistència per evitar que s'emportessin el jove. La policia va haver de demanar suport d'una altra patrulla per controlar la situació. Durant aquesta situació la noia va dir "puta autoridad, éstaesmi casa y no podéis entrar". I també va acabar sent detinguda. El noi durant el trajecte cap al despatx central també hauria dit en el cotxe policial "puta poliicia, no tenés nada más que hacer, estàisaburridos, asco de policia".