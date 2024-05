Pijuan proposa ampliar el termini de prescripció en delictes sexuals en l'àmbit familiar o escolar

Andorra la VellaMaltractaments, abusos sexuals, violència de gènere, entre altres, aquests han estat els temes crítics abordats en el seminari organitzat pel raonador del ciutadà, Xavier Cañada, aquest divendres. Durant tot el matí, s'han discutit i debatut accions per a millorar la protecció dels més joves, especialment en l'àmbit judicial. Un dels punts destacats ha estat la proposta d'ampliar l'edat de consentiment als setze anys, enfront dels catorze actuals estipulats a Andorra.

El magistrat i expresident del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijuan, ha considerat que catorze anys és "una edat molt justa, perquè pugui consentir una relació sexual", assenyalant que no és el mateix "una persona de catorze anys que té una relació amb el seu amic de quinze" que "amb un de 25 anys". En aquest sentit, Cañada també ha mostrat el seu suport a aquesta proposta de modificació, afirmant que està a favor de "qualsevol mesura que ampliï el marge d'actuació", tenint en compte que "abans l'esperança de vida era molt més baixa i la capacitat de maduresa era més prematura". Davant la situació actual, el raonador creu convenient en què "s'ha d'ampliar aquesta edat" i "han de tenir més protecció".

Al llarg del seminari, el magistrat ha presentat dues propostes addicionals per a millorar la protecció de les víctimes d'abusos i agressions sexuals. Per una banda, ha suggerit ampliar el termini de prescripció, especialment en els casos de delictes sexuals en l'àmbit familiar o escolar, ja que "passa molt temps des del moment en el qual es produeixen els fets, fins al moment que es denuncien". De l'altra, Pijuan ha plantejat "eliminar la distinció entre agressió i abús sexual", simplificant-la a "si hi ha consentiment o no", perquè creu que no hi ha "consentiments graduals". Així doncs, explica que els òrgans judicials haurien de contemplar "una forquilla més àmplia i el tribunal, en funció de les circumstàncies, anar graduant" la pena, ja que des de la seva experiència "els casos d'abús donen bastanta escapatòria". En resum, l'expresident del Tribunal de Corts defensa la idea que "si hi ha consentiment lliure i no viciat, no hi ha delicte; i si no hi ha consentiment, és una agressió sexual".

La doctora Gemma Garcia-Parés ha aportat una perspectiva clínica sobre els casos de delictes sexuals, afirmant que "fins a un 70% dels casos de delictes sexuals, segons Unicef, es produeixen per part d'una persona de l'entorn familiar nuclear", com pares, avis o tiets. En les seves consultes, s'ha trobat amb pacients que busquen ajuda psicològica per altres motius i acaben abordant el tema, "els hi costa explicar", alguns ho fan per primera vegada després de 30 anys. Així doncs, les conseqüències que una víctima pot patir i que s'evidencien amb el temps inclouen diverses patologies psiquiàtriques com ara "depressió, ansietat, trastorns d'estrès posttraumàtic, problemes d'autoestima, manca de confiança en un mateix, entre altres". La doctora indica que el "40% són derivats d'aquests traumes".

Igualment, la doctora ha subratllat el "poder tan gran" que tenen els mitjans de comunicació per "intentar canviar les coses en positiu". Recomana que des de la premsa "s'eviti donar el nom de les víctimes i oferir el menys detall possible de les situacions". Encoratja a posar l'accent en les accions que es poden prendre per ajudar-les, que les encoratgi a "denunciar-ho i que més gent es puguin posar en mans de professionals de la salut".

En definitiva, el raonador del ciutadà ha expressat la satisfacció per la "bona recollida" que ha tingut el seminari, que ha comptat amb l'assistència de 118 participants inscrits. El seu principal objectiu és "sembrar una llavor i que vagi germinant", fent èmfasi en el primer pas de visualitzar el problema, encoratjant les persones a denunciar i buscar ajuda.