Unes obres desvien l'arribada a Andorra des de França fins al 31 d'octubre

Andorra la VellaLes obres per a construir una galeria antiallaus de 300 metres de llarg han començat avui a l'Hospitalet i s'allargaran fins al 31 d'octubre. Els treballs es van ajornar fins a la finalització de la temporada d'hivern per les condicions climatològiques. Durant aquests mesos es farà la primera part de les obres. Al novembre es tornaran a aturar i es reprendran el maig del 2025 per fer la segona fase. A finals de l'any vinent està previst que la galeria estigui enllestida.

Els treballs obliguen a desviar el trànsit per arribar a Andorra des de França per l'RN320. Es passa a l'RN22. La circulació estarà tancada entre l'entrada nord del túnel de Puimorens fins a l'encreuament entre l'RN320 i l'RN20. El trànsit passa a ser la connexió per poder accedir o venir a Andorra des del túnel.