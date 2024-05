Cau el 'Mundial Youtuber' dels esdeveniments de l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaL’organització de l’Andorra Mountain Music, l’esdeveniment previst pel 29 i 30 de juny, ha decidit realitzar canvis en la programació de la seva primera jornada per motius tècnics. Així, el dissabte 29 al migdia estava previst el campionat Mundial Youtuber, organitzat per Ampeter —un dels principals ‘streamers’ que resideixen al país—, en què diversos ‘youtubers’ havien de jugar en directe a ‘Fortnite’, el videojoc més reconegut a nivell mundial. Malauradament, i malgrat els esforços per part d’Ampeter i el seu equip, finalment no serà possible tècnicament que es pugui realitzar l’esdeveniment amb aquest joc.

Vist que l’organització considera que un hipotètic canvi per un altre joc menys conegut perjudicaria la qualitat de l’esdeveniment i el nivell d’assistència associat — donat que precisament la marca Fortnite n’era un dels principals atractius—, s’ha decidit cancel·lar el Mundial Youtuber.

Donat que, per tant, el macroescenari que s’instal larà al Tarter ja no s’utilitzarà durant el matí, l’organització ha acordat potenciar el concert de Molan los 90 XXL — que tindrà lloc el 29 de juny a la tarda—, ampliant-ne la durada. Així, aquest passarà a tenir dues hores més de música en directe —l’obertura de portes s’avança a les 16 hores— i una nova artista convidada, la cantant Kriss Orue.

Orue se suma a la llarga llista d’artistes ja confirmats que tam bé actuaran en aquesta festa ‘remember’ en el marc del primer dia de l’Andorra Mountain Music, com David Oleart, Paco Pil, New Límit, Dream Team DJs, Rozalla, Sensity World, Spanic, Tina Cousins, just Luis, Viceversa i DL Neil.

Les persones que ja havien comprat la seva entrada per al Mundial Youtuber, com a compensació, podran bescanviar-la sense costos afegits per una entrada al concert Molan los 90 XXL o, si ho prefereixen, poden retornar l’entrada a Ticketmaster.

S’esperen més de 3.500 assistents al primer concert. L’endemà, el 30 de juny, el cap de cartell, David Guetta, torna al país amb la intenció d’aplegar 12.000 espectadors. La venda d’entrades per ambdós concerts van a molt bon ritme, segons Andorra Turisme.