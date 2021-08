Els casos actius baixen de 200

Andorra la VellaEls casos actius de coronavirus ja baixen de 200, concretament són 199. En les darreres hores s'han notificat setze nous casos, amb la qual cosa el total des de l'inici de la pandèmia ja és de 15.924 i les altes sumen 14.596. La xifra de defuncions es manté estable en 129.

Pel que fa a la pressió sanitària, es mantenen els tres ingressats a planta, que presenten "poca gravetat" i poden ser donats d'alta "aviat", i les dues persones a la Unitat de Cures Intensives. El ministre ha detallat "una intensitat de les onades cada cop menor" que es veu reflectida en xifres com els ingressos a l'hospital. D'aquesta manera, ha subratllat el fet que en aquesta cinquena onada en cap moment s'hagi passat del nivell dos de risc i que en l'actualitat la majoria d'indicadors estiguin al zero. També ha detallat que actualment la taxa de reproducció és de 0,70.

Oci nocturn

Quant a l'oci nocturn, el ministre ha reiterat la necessitat que de moment es mantingui tancat malgrat els resultats preliminars de la prova pilot feta demostrin que no hi va haver transmissió del virus. S'està treballant en una segona, però el ministre ha dit que és "prematur" fer-la al mes d'agost. En aquest sentit, ha manifestat que aquesta segona prova pilot hauria d'incloure "matisos diferents per tenir més informació sobre què pot passar si es fes una obertura". Martínez Benazet ha subratllat que és "un sector molt col·laborador" i ha afegit que en les negociacions estan "molt confortables" i que es treballa perquè quan puguin obrir es faci "amb protocols clars".