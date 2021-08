Dos nous ingressos a l'hospital per Covid-19

Andorra la VellaDues persones han ingressat en les darreres hores a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on s'ha passat d'un malalt a tres, tal com informen des del Govern. D'aquesta manera, actualment al centre sanitari hi ha tres persones a planta i es mantenen els dos malalts a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Tots dos continuen amb ventilació mecànica.

Malgrat aquest increment d'hospitalitzacions, cal destacar que la xifra de casos actius continua a la baixa i ara són dos menys que aquest dimecres. Concretament, la xifra se situa en 200. En les darreres hores s'han notificat disset casos nous més, amb la qual cosa el total des que es va declarar la pandèmia és de 14.908. S'han donat, també, dinou altes i el total s'eleva a 14.579. Quant a les defuncions, després de la darrera produïda aquest cap de setmana passat, es mantenen en 129.

Pel que fa als vaccins contra la Covid-19, des de l'actualització de les dades d'aquest dimecres se n'han administrat 499 més. Amb això, el total arriba a 93.336, 50.333 de les quals primeres dosis i 43.003, segones.