Els casos actius per Covid al país, 281, dels més baixos des del setembre

Andorra la VellaEls casos actius per Covid-19 registrats al país s'han situat aquest dilluns per sota la barrera dels 300. Concretament són 281, una xifra que no s'assolia des del setembre passat, segons ha explicat la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas. De fet, i tenint en compte que durant el cap de setmana es realitzen menys proves, durant les darreres 24 hores només s'han registrat sis nous casos positius.

La pressió hospitalària també manté una tendència sostinguda a la baixa, amb una desena d'hospitalitzacions a Meritxell, set a planta i tres a la Unitat de Cures Intensives, dues d'elles requerides de ventilació mecànica. La taxa de reproducció del Sars-Cov-2 se situa a 0,77.

Pel què fa a la campanya de vacunació, aquest dilluns s'administren vacunes al personal que treballa i resideix al Cedre i Salita que fa més de 180 dies que han passat la malaltia. Continua augmentant el nombre d'inscrits a la plataforma de vacunació, amb 42.333 persones.

Davant la notícia d'aquest diumenge, segons la qual la Unió Europea deixarà de comprar vacunes d'Oxford AstraZeneca al juny, tenint en compte que són el gruix de les que s'han fet servir per vacunar a Andorra després que el projecte Covax en fes arribar més de 25.000 al país, Mas ha explicat no perillen les segones dosis. “Tenim garantida l'administració de segones dosis en el transcurs de les 8 i 12 setmanes pertinents després de la primera injecció, perquè les tenim guardades. A partir d'ara seguim implicats amb el projecte Covax que, recordem, treballa amb altres farmacèutiques com Novavax, Pfizer o Janssen”, ha dit la secretària d'Estat de Salut.

No hi ha notícies sobre l'arribada de noves remeses, ni de França, ni Espanya, ni de Portugal ni del projecte Covax.