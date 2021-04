Els casos actius i les hospitalitzacions continuen a l’alça

Andorra la VellaNova jornada d'increment de la incidència del coronavirus a Andorra. El Govern ha notificat aquest diumenge la detecció de 57 nous positius, una xifra que fa pujar el nombre de casos totals als 12.231. D'aquests, 640 són actius, fet que representa un augment d'11 casos respecte de les dades fetes públiques dissabte. També es registren 46 altes, per la qual cosa el nombre de pacients recuperats total és d'11.474, i no es lamenta cap nova defunció, per la qual cosa continuen en 117.

Un dels fets més preocupants és la pressió sobre el sistema sanitari, amb 38 ingressats. Els pacients atesos a planta són 28 (+4) i 10 es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 9 d'ells sota ventilació mecànica. A la planta Covid del Cedre no hi ha cap cas positiu. Pel que fa a la població escolar, 26 aules estan sota vigilància activa -17 en total i 9 en parcial- i 41 en vigilància passiva.

Per últim, en relació amb la campanya de vacunació, durant la jornada de dissabte es van immunitzar 770 persones. Així doncs, des de l'inici del pla de vaccinació, ja s'han inoculat fins a 12.440 dosis.