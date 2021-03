Catalunya és la cara; França, la creu

Andorra la VellaSón dues cares de la mateixa moneda, la del SARS-CoV-2. Mentre Catalunya anuncia aquest dijous si permet la mobilitat arreu del territori, a França, el virus no dona treva. El Govern de la Generalitat anuncia aquest dijous quan aixecarà el confinament comarcal i permetrà la mobilitat lliure arreu del país, si dilluns que ve o dilluns 22 de març. El Procicat, liderat pels departaments de Salut i Interior, informarà a partir de quin dia estaran permesos els desplaçaments per tot Catalunya de cara a la Setmana Santa. Una decisió que arribarà després que les comunitats autònomes i el ministeri de Sanitat hagin pactat mantenir el tancament perimetral entre territoris entre el 26 de març i el 9 d'abril, amb l’excepció de les Balears i les Canàries i amb l'oposició frontal de la Comunitat de Madrid.

La consellera de Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, va reconèixer dimarts que el confinament comarcal s’aixecaria "ben aviat”. De fet, les autoritats catalanes ja van anticipar que calia "donar aire" i relaxar les restriccions ara que les dades epidemiològiques havien consolidat el seu descens. "Fa molt que hi ha restriccions de drets i llibertats i donar aire es pot concretar de moltes maneres, també en la mobilitat", va afirmar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

En canvi, un any després de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, la situació als hospitals francesos, principalment a la regió parisenca, és molt preocupant. El personal sanitari arrossega una sobrecàrrega que ha de trampejar fent malabarismes amb el degoteig de nous pacients amb coronavirus, en augment des de fa unes setmanes malgrat que bars, restaurants, sales d’esport, cinemes, museus i teatres continuen tancats. Alguns es pregunten quin és l’impacte de la mesura, en vigor des del 16 de gener, que imposa una reclusió domiciliària des de les sis de la tarda fins a les sis del matí.

L’Agència Regional de Salut (ARS) ha donat l’ordre “ferma i immediata” als hospitals i clíniques de la regió, tant públics com privats, de desprogramar el 40% de les operacions que no siguin urgents per augmentar el nombre de llits a les unitats de cures intensives, actualment 1.050, per destinar-los als malalts de Covid-19.

A diferència de Niça, de l’àrea metropolitana de Dunkerque i del departament de Pas-de-Calais, on s'ha imposat un confinament els caps de setmana, l’Illa de França s’ha salvat d’aquesta mesura de moment, no sense polèmica. La proposta era sobre la taula del govern, però l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, s’hi oposa perquè la considera “inhumana”. S’haurà de veure fins on arriba la resistència amb l'esgotament del personal sanitari.