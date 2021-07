Catalunya anunciarà noves restriccions per la Covid, aquestes són les zones més afectades

BarcelonaEl conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha lamentat que Catalunya està vivint "una explosió de casos" en les últimes dues setmanes i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit el que ningú no volia sentir: "No estem en un bon moment. Prendrem noves mesures". Les noves restriccions s'anunciaran entre demà i demà passat.

L'anunci de l'enduriment de les restriccions arriba el dia en què s'han declarat 5.781 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les últimes 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 716.190. La Rt, que mesura l'índex de propagació, torna a baixar, ho fa 46 centèsimes, i se situa ara en 2,40. El risc de rebrot baixa per primer cop en diversos dies, 70 punts, fins a 1.758. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 876, 88 més que en l'últim balanç, mentre que els crítics a l'UCI són 160 (+3). En les últimes 24 hores s'ha notificat una nova mort i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.283. La incidència acumulada a 14 dies passa de 657,84 a 753,91. El 17,7% de les proves de l'última setmana han donat positiu.

“Malauradament, en una o dues setmanes veurem com augmenta el nombre de persones mortes”, augura l’investigador del grup Biocomsc, Enric Álvarez, basant-se en el nombre de contagis acumulats els últims dies. Per a l’investigador, tot Catalunya presenta unes xifres preocupants, però especialment la ciutat de Barcelona: “És on més han pujat i on abans van començar a pujar”. “Els grans esdeveniments propagadors van passar la setmana abans de Sant Joan i després, amb la revetlla, va venir la pujada gran”. Les úniques regions sanitàries que presenten millors xifres són Lleida i les Terres de l’Ebre, on els casos van començar a incrementar-se més tard i a un ritme menor, si es comparen amb Barcelona.

Per comarques, la que presenta una incidència més alta és el Solsonès: 1.383 casos per cada 100.000 habitants, molt per sobre de la mitjana catalana, que se situa en 753. En aquest territori els casos es van disparar la setmana del 24 al 30 de juny amb 91 nous positius, gairebé cinc vegades més que la setmana anterior, quan van detectar 19 contagiats. A més, ha mantingut la tendència a l’alça entre l’1 i el 7 de juliol amb 94 infeccions més. El Garraf, la Conca de Barberà, el Barcelonès i la Cerdanya també presenten una incidència superior als 900 casos i és preocupant també el percentatge de proves que surten positives en aquestes quatre comarques: totes superen el 20%, quan aquesta xifra hauria d’estar per sota del 5%, segons l’OMS. Per contra, tenen menys de 200 positius per cada 100.000 habitants l’Alta Ribagorça, el Montsià i la Ribera d’Ebre.