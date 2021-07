Pfizer demanarà permís per injectar una tercera dosi i augmentar la protecció

Disponible en: cat

BarcelonaLa companyies Pfizer i BioNTech demanaran autorització a l'Agència d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) perquè s'injecti una tercera dosi de reforç de la seva vacuna i oferir així més protecció contra el covid-19. En un comunicat recollit per l'agència Efe, les dues companyies asseguren que tenen "dades encoratjadores" d'una prova en curs de la vacuna de reforç i han afegit que proporciona nivells d'anticossos neutralitzants de cinc a deu vegades més alts quan s'administra sis mesos després de la segona dosi. Les empreses planegen enviar aquestes dades a la FDA "en les pròximes setmanes" per aconseguir l'autorització.

El dubte és si realment cal una tercera dosi o si és una estratègia de l'empresa per vendre més dosis. El mitjà digital nord-americà The Hill recorda que alguns científics han advertit que els fabricants de vacunes troben incentius financers per desenvolupar fàrmacs de reforç i perquè el govern inverteixi en més dosis. De moment, però, els responsables de salut dels Estats Units han especificat que no està clar que es necessiti una vacuna de reforç. De fet, Anthony Fauci, el principal expert en malalties infeccioses del govern dels EUA, ha reiterat aquest dijous que dues injeccions de les vacunes Pfizer i Moderna protegeixen fins i tot contra la variant delta.

No obstant això, Pfizer va aportar dades sobre els resultats obtinguts amb la vacuna a Israel. "Com es veu en les dades del món real publicades pel ministeri de Salut d'Israel, l'eficàcia de la vacuna per prevenir infeccions i malalties simptomàtiques ha disminuït sis mesos després de la vacunació, tot i que l'eficàcia per prevenir malalties greus segueix sent alta" , adverteix Pfizer. "A partir de les dades que té [Israel] fins ara, Pfizer i BioNTech creuen que injectar una tercera dosi entre els 6 i els 12 mesos posteriors a la segona pot ser beneficiós per mantenir els nivells més alts de protecció", van dir les companyies, que estan associades en la producció d'aquesta vacuna.

Pfizer també va explicar que s'està preparant per començar a l'agost els assajos clínics d'una vacuna modificada dirigida específicament a la variant delta, en cas que sigui necessària. Encara que, segons insisteix la companyia, una tercera dosi de la vacuna original podria ser una millor opció.

Europa creu que "és massa aviat"

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) també ha reaccionat i, en declaracions a Efe, una font de l'organisme ha apuntat que és "massa aviat per confirmar" si es necessita una tercera dosi de les vacunes del covid-19 perquè "no hi ha prou dades" per calcular la durada real de la protecció. Una font del regulador europeu ha assenyalat que en aquest moment "encara no hi ha prou dades de les campanyes de vacunació i dels estudis en curs per entendre quant de temps durarà" realment la protecció de les vacunes disponibles contra el covid-19. La decisió es prendrà "en les pròximes setmanes", segons ha deixat clar la comissària de Salut de la UE, Stella Kyriakides.