Catalunya torna divendres al confinament comarcal

BarcelonaCatalunya torna divendres al confinament comarcal, segons ha pogut saber l'ARA. El Procicat es reuneix d'urgència aquest dimecres per aprovar noves restriccions, atès que l'ocupació de llits de crítics no para d'augmentar i les dades epidemiològiques són difícils d'interpretar per l'encavalcament de festius durant Setmana Santa. Segons la darrera actualització, hi ha 1.712 persones ingressades per Covid-19 i les UCI en tenen 458, una increment de 13 pacients respecte dimarts. Tot i això, els andorrans i residents es podran continuar desplaçant arreu de Catalunya des d'Andorra, però quan arribin a la destinació hauran de complir amb les restriccions vigents.

Els professionals sanitaris fa dies que demanen restriccions per frenar l'impacte de la quarta onada als hospitals, ja molt tensionats. El coordinador de Covid-19 i cap del servei de malalties infeccioses de l'hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada, ha alertat aquest matí que amb només el 6% de la població vacunada, "l'única manera de frenar la quarta onada són les restriccions". En una entrevista a l'ARA, ha constatat el que viuen els centres sanitaris: "Estem notant la pujada dels ingressos. Durant dies ha sigut de manera progressiva, però ara la corba és ascendent, sobretot a planta".

El mateix secretari de Salut Pública del Govern, Josep Maria Argimon, reconeixia aquest dimarts que el ritme d'increment d'ingressos i casos greus és insostenible. Aquest estrès sanitari és justament l'indicador fonamental a l'hora de decidir si calen mesures més dures que afectin la mobilitat i la reunió dels ciutadans.