Garantida la mobilitat amb Espanya i França

Andorra la VellaAquest dimarts, el Govern i la Generalitat han celebrat una nova reunió del grup de treball bilateral que ha servit per posar en comú les actuals dades sanitàries i les pressions als hospitals i a les UCI. En aquest sentit, Benazet ha explicat que la mobilitat es manté, però ha fet una crida a que sigui la mínima, i si es produeix, s'ha d'evitar "interaccionar amb les persones i seguir les indicacions del lloc del desplaçament".

A la reunió hi han assistit, per la part andorrana, els secretaris d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba; de Salut, Helena Mas; d'Interior, Joan León; d'Infraestructures i Telecomunicacions, Cesar Marquina; i d'Economia, Èric Bartolomé. Per la part catalana, els representants han estat els secretaris generals de Salut i Interior, Marc Ramentol i Elisabet Abad; la secretària d'Acció Exterior i UE, Elisabet Nebreda; el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín; el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer; el director general d'Afers Europeus i Mediterranis, Alfons González; la responsable de Projectes Estratègics, Cristina Domènech; i el cap del Gabinet Tècnic, Daniel Jordà. La propera reunió es preveu a inicis de maig.

D'altra banda, el Govern també ha explicat que la frontera francoandorrana resta oberta, però està fortament desaconsellada. El que sí que és obligatori és la presentació d'una prova PCR/TMA negativa efectuada com a molt 72 hores abans del desplaçament i el certificat que pot descarregar-se del següent enllaç: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu- du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage. Es manté la possibilitat de circular sense prova PCR/TMA negativa per desplaçaments d'una durada inferior a 24 hores i dins del radi de 30 quilòmetres a partir de la frontera.

Un cop al lloc de destí, els visitants hauran de respectar les mesures vigents: en el cas de França, les més destacades són el toc de queda entre les 19 hores i les 6 hores o la prohibició de moure's a més de 10 quilòmetres del lloc de pernoctació sense motiu justificat. Les noves mesures decretades pel govern francès s'apliquen des del dissabte 3 d'abril fins al 2 de maig.