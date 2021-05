El Col·legi de Psicòlegs replica Benazet que esperen resposta de Govern a les darreres propostes que els van fer arribar

Andorra la VellaEl Col·legi de Psicòlegs ha replicat amb una cronologia les declaracions sobre el Programa d'Atenció Psicològica per a la Covid-19 que ha fet aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha dit que gairebé no s'han inscrit professionals al programa perquè el Col·legi no els ha fet arribar la documentació. Segons expliquen, per mitjà d'un comunicat, el divendres 07 de maig, el Col·legi “celebra l'aposta del Govern per a la salut mental, es mostra disposat a col·laborar i així ho comunica a través de les seves xarxes socials”.

El dilluns 10 de maig, el conveni d'atenció psicològica per la Covid-19 es fa extensiu a tots els col·legiats mitjançant un correu electrònic intern on també se'ls convoca a una reunió. El dimarts 11 de maig, es du a terme una reunió informativa entre els col·legiats i la secretaria d'Estat de Salut, Helena Mas, en la qual es presenta el programa.

En els dies vinents, continua el comunicat, s'estudia la documentació i s'organitzen taules de treball entre els col·legiats que responen als criteris per adherir-se al programa per millorar els aspectes més tècnics del conveni amb la intenció de garantir una atenció basada en qualitat assistencial, el benestar de les persones i l'ètica professional. S'informa de l'estat de la situació a través de les xarxes socials.

El passat divendres 14 de maig, el Col·legi fa arribar al Ministeri de Salut diferents propostes de "caràcter estrictament tècnic" amb la voluntat d'oferir un programa que s'ajusti als criteris professionals i doni una resposta efectiva als problemes psicològics derivats de la pandèmia. Per això, conclouen que “avui dia, el Col·legi queda a l'espera d'una resposta a aquestes aportacions professionals i resta a la disposició del Govern d'Andorra amb l'esperança de signar el conveni en els dies vinents i iniciar el programa amb les màximes garanties d'èxit”.