El col·legi Sant Ermengol aprofita l'estiu per millorar instal·lacions

Andorra la VellaEl col·legi Sant Ermengol aprofita les vacances d'estiu per renovar i adequar les instal·lacions del centre educatiu de cara al pròxim curs 2022-2023. Tal com han indicat a través de les xarxes socials, entre els mesos de juliol i agost l'escola millorarà als aspectes de l'entrada principal i del menjador del personal, instal·laran nous penjadors, més actuals i accessibles, a l'àrea d'educació infantil, renovaran i reforçaran els punts de wifi per millorar la connectivitat al centre i col·locaran nou mobiliari idoni per l'educació col·laborativa de l'aula blava de la secció de Primària.

👉🏼 Renovem i reforcem els punts wifi per millorar la connectivitat.



👉🏼 Acondicionem amb nou mobiliari idoni per l’educació col.laborativa l’aula blava de la secció de Primària.



👉🏼 Altres treballs de manteniment. #UnNouCurs2223 — Sant Ermengol (@SantErmengol) 12 de agosto de 2022