Combatre l’incivisme, principal reclamació del Consell d’Infants lauredià

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha donat per finalitzat aquest dilluns el 13è Consell d'Infants, que integra alumnes de l'escola andorrana i francesa. Els joves consellers lauredians han encoratjat l'equip comunal a combatre l'incivisme de part de la ciutadania en espais com el parc del Prat Gran i els camins de muntanya, on sovint s'acumula brutícia. De fet, el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha posat en relleu que el treball dels escolars durant aquest curs "està en la línia dels objectius del comú", assegurant que l'única manera de combatre la manca d'incivisme és a través de l'educació, "i que aquests infants ja vinguin amb el problema detectat i amb solucions, és un punt molt important".

En relació amb l'estat del parc del Prat Gran, els consellers han denunciat la manca de neteja del bany; la pintura dels jocs de taula, que "pràcticament no es veu"; el mal estat de les casetes dels infants més petits, on hi ha pintades, i la xarxa de la cistella de bàsquet, que també està feta malbé, a banda de la brutícia que s'acumula a terra. Com a solucions, han proposat la instal·lació de més escombraries; tornar a repassar la pintura dels jocs que hi ha tot just a l'entrada del parc; fer una neteja més freqüent del bany; tornar a pintar les casetes de jocs; posar un límit d'edat a l'entrada a la instal·lació i un vigilant, i endurir les sancions per aquelles persones que facin malbé l'espai.

En aquest sentit, Majoral ha indicat que aquestes demandes "són totalment necessàries i reals", i en tractar-se d'imports "relativament reduïts", el comú podrà donar una resposta satisfactòria a la petició "en un 99%". Una altra de les preocupacions dels joves consellers ha estat la brutícia que s'acumula als camins de muntanya i l'incivisme d'algunes persones quan hi transiten. És per això que des de les escoles s'han dissenyat uns cartells per conscienciar sobre el respecte cap a la natura.

En aquest cas, també han proposat l'organització d'un 'Clean Up Day' amb les autoritats pels diferents camins de la parròquia. L'equip comunal ha recollit molt positivament la proposta i, per tant, el proper 22 de juny s'organitzarà una sortida amb els escolars on es recollirà tota la brossa que es detecti. "M'imagino a la persona que aquell dia vagi a la muntanya amb l'ampolla a la mà a punt de llançar-la i vegi els infants recollint brossa. Sens dubte és una bona campanya de sensibilització", ha manifestat Majoral.

Finalment, durant la cloenda del Consell d'Infants també s'ha aprofitat per escollir les dues il·lustracions finalistes de Sant Julià per arribar a esdevenir la imatge conjunta del projecte 'Parròquies amigues de la infància'.