Comença la vacunació anticovid a infants amb 80 nens apuntats

Andorra la Vella“Hem preparat tota la informació perquè els pares la tinguin disponible, i es pot consultar a la web de Govern. Allà apareixen totes les preguntes que poden tenir els pares a l’hora de vacunar els seus fills. Totes les famílies el tenen al seu abast. En aquests moments no rebem cap input per part dels pediatres o altres professionals sobre dubtes que pugui generar la vacunació en infants. De moment estem contents, perquè acabem de posar en marxa la plataforma i ja hi ha 80 infants inscrits per vacunar-se”, ha explicat aquest divendres, tret de sortida per a la vacunació contra la covid d’infants d’entre 5 i 12 anys, la cap de l'Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància del Ministeri de Salut, Rosa Vidal.

Vidal ha valorat positivament aquesta xifra inicial i ha recordat que els infants que es volen vacunar han de fer la preinscripció, de la mateixa manera que ha fet la població adulta, via telèfon o via web i que se’ls citarà per anar a injectar-se el vaccí. També ha recordat que pauta de vacunació en infants serà de dos vaccins espaiats en 21 dies, i si els infants han passat la malaltia se’ls pot aplicar una dosi per tenir la pauta complerta. Aquest divendres a partir de les 17 hores a la planta menys 3 de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell es posa en marxa la vacunació infantil amb unes vint persones citades. D'aquesta manera, la setmana vinent no es vacunaran infants, ja que la segona dosi els hi tocaria per les vacances de carnaval. Per tant, els infants aniran sent citats per a la setmana del 14 de febrer. Vidal ha recordat que és important que les famílies portin l'autorització corresponent, un document que es troba disponible a la pàgina web del Govern i que també es podrà trobar al mateix lloc de la vacunació. En cas que l'infant no pugui anar acompanyat d'un familiar, "el poden deixar a responsabilitat d'un altre adult", ha matisat Vidal.