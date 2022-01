Les vacunes que serviran per immunitzar els infants d'entre 5 i 11 anys arriben aquest dimarts al Principat. El ministre Martínez Benazet ha explicat que els vaccins s'oferiran a totes les famílies que tinguin infants amb edats compreses entre aquesta franja, i seran ells qui valoraran si els hi administren o no després de consultar al pediatre o el seu metge referent.