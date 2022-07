El comú de la capital preveu sancions de fins a 3.000 euros per incomplir la normativa d'accés rodat a la natura

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 4 de juliol de 2012, va ser notícia...

L'Ordinació reguladora de l'accés motoritzat al medi rural i natural aprovada pel Comú d'Andorra la Vella contempla sancions de fins a 3.000 euros per incomplir les condicions de la normativa per circular pels camins. La normativa permet la lliure circulació de vehicles motoritzats pels camins d'amplada superior als 2,5 metres i les motos de trial hauran de circular en grups inferiors a tres vehicles pels camins d'itinerari comunal assenyalats i inferiors als 2,5 metres d'amplada. L'accés queda prohibit a la totalitat de l'espai protegit de la vall del Madriu-Perafita-Claror i al vedat d'Enclar.

Entre les condicions per circular pels camins d'Andorra la Vella, segons la normativa aprovada el 21 de juny i publicada aquest dimecres al BOPA, també hi ha que els veïns que vulguin accedir a una propietat privada poden circular, únicament pels camins que donin accés a la propietat, amb qualsevol tipus de vehicle motoritzat. Podran fer-ho de forma individual o en un grup inferior a tres vehicles.

En l'àmbit de competicions esportives caldrà formular la demanda amb les característiques de la mateixa i dipositar una fiança que s'executarà si no es produeix una correcta restauració del medi.

Per últim, la velocitat establerta és sempre inferior als 20 km/h sempre i quan no hi hagi altres senyals que indiquin el contrari. Així, suposaran multes de 50 a 150 euros superar els límits de velocitat, circular en grups de més de tres vehicles, circular a menys de 200 metres entre grups motoritzats i tancar camins sense autorització.

Per a les infraccions greus s'imposaran sancions de 151 a 1.000 euros, per no tancar els portells, per circular per camins on està prohibit fer-ho, per ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals, per pertorbar greument el bestiar o reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

Les infracions molt greus se sancionaran amb multes de 1.001 euros a 3.000 euros, i dins aquest grup s'inclouen: deteriorar elements de senyalització, incitar a no respectar la legislació, circular fora de camins aptes per a la circulació, organitzar sortides no autoritzades, negar-se a mostrar els documents en els controls, fugir o intentar-ho en un control de circulació, reincidir en la comissió de faltes greus, ocasionar danys als camins, i circular amb vehicle motoritzat a la Vall del Madriu - Perafita - Claror i el vedat d'Enclar.