Condemnada per apropiar-se d'11.000 euros de les cotitzacions a la CASS de cinc empleats

Andorra la VellaUna dona responsable d'un negoci va deixar de cotitzar a la CASS a cinc empleats en diferents períodes. En total, va deixar de cotitzar més d'onze mil euros entre els diferents treballadors afectats. La dona, resident portuguesa de 47 anys, ha estat condemnada per apropiació indeguda a un any de presó condicional. Haurà de pagar els diners que no va cotitzar i al mateix temps s'haurà de fer càrrec de les despeses del judici amb la indemnització que demani la Seguretat Social.