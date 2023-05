Consells per prevenir i mitigar la incontinència urinària pels usuaris de L'espai

Andorra la VellaCom prevenir i mitigar els efectes de la incontinència urinària. Aquest ha estat l'objectiu de la xerrada que la infermera especialista en infermeria geriàtrica, Mònica Duran, ha ofert aquest dijous als usuaris de L'espai. Concretament, tal com ha explicat l'especialista, la trobada ha servit per explicar a la gent gran "què és la incontinència urinària i sobretot fer consciència de què és quelcom que hem de començar a normalitzar", ja que, tal com ha assegurat, es tracta d'una situació que no només pateixen les persones grans. De fet, ha posat en relleu que una de cada tres dones la viuen alguna vegada a la seva vida i, a mesura que augmenta l'edat, "també va augmentant la incidència de les incontinències".

Així doncs, Duran ha ressaltat que davant d'aquestes situacions es poden fer activitats preventives com ara exercici físic per enfortir el sòl pèlvic o vetllar per l'alimentació, ja que "s'ha d'evitar el sobrepès perquè fa pressió sobre la bufeta". Si se segueixen determinades pautes, la incontinència urinària "és reversible", sobretot si gràcies a l'exercici s'enforteix la musculatura de la zona i sempre que el problema es detecti amb antelació. La infermera també ha explicat que la majoria de casos d'incontinència urinària es produeixen en dones tenint en compte factors que ho propicien com és el cas de l'embaràs o els parts, a banda que també hi ha la possibilitat de patir altres malalties ginecològiques.

En aquest sentit, ha refermat la importància de la prevenció, ja que si un problema d'aquest tipus no s'atura en el moment indicat es poden produir complicacions a la pell. Per tant, ha indicat que cal evitar una humitat prolongada a la zona si s'utilitzen compreses o bolquers per evitar irritació de la pell, problemes de fongs o infeccions d'orina.