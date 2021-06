Conveni entre Medi Ambient i l'Andorra Esport Clúster per la sostenibilitat dels esdeveniments esportius

Andorra la VellaEl ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i l'Andorra Esport Clúster han signat aquest divendres un conveni que ha de servir per implementar bones pràctiques en la celebració dels esdeveniments esportius. Tal com ha explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, de manera paral·lela a aquest conveni el ministeri treballa en l'elaboració d'un reglament que regula les activitats i grans esdeveniments en el medi i també en una guia de bones pràctiques per poder donar les eines al sector en l'organització d'aquests actes. El president del clúster, David Hidalgo, ha destacat que aquest conveni "és la culminació" perquè hi hagi un marc "ben regulat i tothom conegui les regles del jo".

Calvó ha posat en relleu que el reglament és previst que sigui aprovat al mes de juliol i que en paral·lel es treballarà en la guia de bones pràctiques. En aquest sentit, ha destacat que volen "facilitar al màxim" que el sector pugui aplicar aquestes mesures de manera fàcil i que això tingui un impacte en una "millor gestió dels residus, de l'aigua" o fins i tot perquè es puguin compensar les emissions de CO2. La ministra ha recordat que aquest mateix dijous s'ha celebrat la reunió de la comissió de coordinació i desenvolupament de l'estratègia nacional de la biodiversitat d'Andorra (CENBA) i que els aspectes del reglament han pogut ser compartits amb els actors implicats.

La titular de Medi Ambient també ha posat en relleu que el reglament preveurà una direcció ambiental que haurà de fer el seguiment durant la celebració dels esdeveniments esportius per garantir aquestes bones pràctiques i que al final haurà d'emetre un informe. També es crearà una comissió de seguiment per facilitar que les mesures ambientals s'implementin "de la millor manera possible".

Hidalgo ha destacat que del que es tracta és que totes les empreses organitzadores siguin grans o petits puguin implementar aquestes polítiques ambientals i per tant a través del conveni també es vol "facilitar" que ningú es pugui "quedar al marge". També ha recordat que ja hi ha esdeveniments que apliquen mesures mediambientals i ha posat com a exemple l'Spartan Race que se celebra aquest mes de juny i que ja incorpora accions de preservació del medi.