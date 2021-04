Catalunya prorroga el confinament comarcal i reitera que "no és bona" la mobilitat amb Andorra

Disponible en: cat

BarcelonaEl Procicat ha acordat aquest divendres prorrogar el confinament comarcal com a mínim una setmana més, segons ha avançat TV3 i han confirmat a l'ARA fonts del Govern. En paral·lel, es continuen estudiant fórmules que donarien més oxigen a certs territoris, com fer que el tancament sigui per vegueries o fins i tot per regions sanitàries. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que ha declinat confirmar les decisions del Procicat abans que es facin públiques aquest migdia, ha defensat a Catalunya Ràdio que es treballa amb la voluntat que els passos que es fan cap endavant en la desescalada siguin "lents però segurs", i ha dit que ara mateix els departaments de Salut, Presidència i Interior discuteixen quina seria la millor delimitació territorial. Mentre no hi ha decisió, però, s'allarga el tancament comarcal. Sàmper ha avançat, també, que s'estudien propostes com que el tipus de confinament s'ajusti a les dades epidemiològiques de cada territori.

Els residents a Andorra han de complir les mesures de la Generalitat, com el confinament comarcal o el toc de queda, mentre estan a Catalunya. En aquest sentit, el conseller d'Interior ha afirmat que "ni nosaltres ni els andorrans no podem deixar d'advertir a la ciutadania que no és bo que hi hagi mobilitat entre Catalunya i Andorra".

Municipis com Barcelona, que han insistit en la necessitat d'ampliar el perímetre comarcal, ja han lamentat que la decisió no s'hagi pres aquesta setmana. "Emplacem a fer-ho ja la setmana que ve per donar més espai a la ciutadania", ha defensat la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, que ha tornat a demanar "cautela" a la ciutadania per evitar aglomeracions. L'Ajuntament de Barcelona havia demanat que es fes el canvi per donar resposta a l'alta densitat de població de la ciutat, i la petició s'havia repetit des d'altres punts del territori com les Terres de l'Ebre o el Pirineu.

Les dades milloren

El titular d'Interior ha confirmat que l'impacte de la Setmana Santa en les dades sanitàries ha sigut molt més baix del que s'havia pronosticat i que, de fet, no hi ha hagut creixement. "La ciutadania compleix més del que ens pensem", ha insistit. Sàmper ha apuntat la possibilitat que fins i tot "no hi hagi quarta onada" i ha assegurat que d'aquí dos o tres dies les dades podrien indicar que s'arriba a un "altiplà" de la corba. També ha enviat un missatge d'optimisme als restauradors assegurant que, si tot segueix l'evolució prevista, "aviat" es podrà parlar d'una "obertura sostinguda", tot i que ha evitat posar-hi dates.

Pel que fa a la celebració de festes il·legals, el conseller ha insistit que són pràctiques minoritàries però que posen en risc l'evolució de les dades i s'ha desmarcat de les paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la possibilitat que la policia entri als domicilis on es fan celebracions d'aquest tipus. Sàmper ha remarcat que això no es pot fer si no hi ha una ordre judicial o un delicte flagrant, i que el que fan els Mossos és esperar-se fora per poder identificar les persones que han participat a la festa.

El conseller també ha sigut crític amb l'anunci del govern espanyol sobre la decaiguda, el 9 de maig, de l'estat d'alarma, perquè ha considerat que no s'hauria d'haver anunciat un mes abans i ha apuntat que el que es buscava era veure la reacció a la notícia. Ha admès que a partir de llavors, el Govern haurà d'esperar a la ratificació dels jutges per tirar endavant les restriccions i ha defensat que això pot portar "arbitrarietat" i provocar que el que sí que es pot aplicar en un territori no s'accepti en un altre.