La covid s’allunya de les aules

Andorra la VellaSi hi ha un fet destacable, quan es parla de l’enorme incidència que ha tingut la variant òmicron durant aquesta sisena onada de la pandèmia, és l’afectació que ha causat a les escoles. A aquestes alçades de la crisi sanitària provocada pel Sars-Cov-2, amb més d’un 80% de la població major de 16 anys immunitzada, la variant ha afectat, principalment el segment de població que no s’havia vacunat, és a dir, dels 0 als 16 anys. Les gràfiques d’incidència acumulada per trams d’edat que periòdicament difon Salut així ho mostren. La capacitat per infectar de la darrera variant ha provocat un pic d’afectació de fins a 18.000 persones en dues setmanes, molt per sobre de les anteriors onades, quan els contagis no superaven els 2.000 afectats durant el mateix temps.

La traducció del paràgraf anterior en xifres: durant el gener, òmicron va causar mig miler de nous casos per dia. El de 10 de gener, per exemple, Salut informava de 1.600 contagis durant el cap de setmana i 5.100 casos actius al país. Aquell divendres es van registrar 600 contagis. El 18 de gener, Govern informava que hi havia 200 aules afectades per la covid des que es van reprendre les classes el 10 de gener. Una setmana després de la represa de l’activitat per les vacances de Nadal, el virus arrasava les escoles. En el moment de més afectació es van arribar a tancar més d’una trentena d’aules i més de 200 van arribar a tenir algun tipus d’afectació.

Durant el pic de la sisena onada fins el 70% dels estudiants van estar infectats. Òmicron ha arrasat les aules en tan poc temps que ja s’ha quedat pràcticament sense nous estudiants per infectar. La majoria, perquè s’han vacunat o perquè han passat la malaltia, estan immunitzats. El ministre Martínez Benazet definia dilluns passat, de manera gràfica, el procés d’afectació d’òmicron a les escoles: “Ha avançat tan ràpid que ha cremat el bosc, li queda molt poc camí per recórrer, hi pot haver algun repunt per algun fet concret, com unes vacances, però no serà res preocupant i seran fets menors”.

Andorra compta, a aquestes alçades de febrer i amb la sisena onada clarament a la baixa, amb un 83% de la població major de 16 anys vacunada. Si s’hi sumen els alumnes que també s’han immunitzat perquè han passat la malaltia o perquè s’han vacunat, el marge del virus per infectar s’ha reduït notablement. D’aquí que les xifres d’incidència decreixin a la mateixa velocitat que van augmentar fa un mes i mig. Ni tan sòls la mesura de treure la mascareta a classe entre grups bombolla s’ha traduït en un repunt. Aquest dilluns, per exemple, només hi havia al país 7 aules sota vigilància passiva. En un mes s'ha passat d'afectació a més de 200 classes a incidir, lleugerament, en menys de 10. Torna la calma i pràcticament la normalitat a les escoles, a l'espera de veure si la detecció noves variants produeixen noves afectacions.