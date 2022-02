La nova normalitat: entre 30 i 60 infeccions al dia sense repercussió hospitalària

Andorra la VellaSalut ha reportat 155 nous casos d’infecció per covid durant el cap de setmana: 69 divendres, 40 dissabte i 46 diumenge. “Òmicron ha avançat tan ràpid que ha cremat el bosc, li queda molt poc camí per recórrer, hi pot haver algun repunt per algun fet concret, com unes vacances, però no serà res preocupant i seran fets menors”, ha argumentat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. El dirigent creu que amb la variant actual “se seguiran produint contagis però aquests no tindran gaire afectació en el sistema sanitari. Cal recordar que els pacients hospitalitzats són, la majoria, persones no vacunades o que tenen alguna immunodepressió”.

La incidència del virus ha caigut al Principat i aquest dilluns es reporten 667 casos actius, quan fa un mes eren més de 2.500. Hi ha 13 hospitalitzacions, tres més que divendres, i que formen part d’un brot que s’ha produït a la planta 2 de l’Hospital. Els cribratges periòdics que es realitzen al centre han servit per detectar tres pacients positius dels 21 que hi ha ingressats a l’ala de Medicina interna i pal·liatius de la segona planta. Segons informen des del centre, ja s'han traslladat a la planta habilitada per a casos covid i l’ala de medicina interna i pal·liatius ha quedat tancada. Així doncs, ara hi ha vuit ingressos a planta i cinc a l’UCI, tots ventilats mecànicament.

“A partir d’ara, i mentre sigui predominant la variant òmicron, les infeccions oscil·laran entre 30 i 60 al dia però que no comporten un increment de la pressió sanitària. Estem en una excel·lent situació respecte la pandèmia”, ha valorat el ministre, per afegir que “tot i que pel nombre de casos que hi ha al dia podria ser important, en el cas d’òmicron ho hem d’entendre com una malaltia menor”.

