Cribratge a l'escola andorrana d'Escaldes: 28 proves i 1 positiu

Andorra la VellaEl ministeri de Salut només ha detectat un cas positiu arran del cribratge massiu realitzat als alumnes de sisè de primària de l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany. Ho ha informat aquest matí en roda de premsa la secretària d'estat de Salut, Helena Mas, qui ha manifestat que aquest divendres es van realitzar un total de 28 proves TMA, tres d'elles a professors i 25 a alumnes. D'aquesta manera, al petit brot al centre escolar escaldenc hi ha un total de 16 positius actius.

Mas també ha notificat que durant la darrera jornada s'han diagnosticat un total d'onze nous casos de Covid-19, una xifra que eleva el nombre total de persones que han contret la malaltia al país des de l'inici de la crisi sanitària en 15.167. Els ciutadans amb el virus actiu se situen en 71, set més que en l'última actualització d'aquest dijous, després d'haver-se donat quatre altes al llarg de les darreres hores. Així doncs, el nombre de persones que s'han recuperat del coronavirus es troba en les 14.966, i la xifra de defuncions, "afortunadament", es manté en les 130.

Quant a l'evolució de la situació sanitària a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, la secretària d'Estat ha afirmat que "no hi ha pressió al sistema sanitari", ja que al centre mèdic no hi ha cap persona ingressada ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives.