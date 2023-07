Crítiques perquè a Andorra no es podrà veure Barbie en català

Andorra la VellaL’estrena de la pel·lícula Barbie a Andorra ha arribat rodejada de polèmica pel fet que no s’estigui oferint la versió en català que s’està programant en diferents cinemes de Catalunya. Diferents ciutadans s’han queixat a les xarxes pel fet que a Cinemes Illa Carlemany es programa la versió en castellà i també la versió original, però no la còpia en català. En canvi, els cinemes Guiu de la Seu d’Urgell sí que estan oferint la pel·lícula en català. A les xarxes es recullen les crítiques perquè a Andorra l’únic idioma oficial és el català i l’únic cinema del país hauria d’oferir versions en aquest idioma quan sigui possible.