El CSJ torna a reclamar més recursos i anuncia que demanarà un crèdit extraordinari

Andorra la VellaDesprés de sis mesos de formació que els ha dut per totes les seccions de la Batllia, Tribunal Superior, Tribunal de Corts, Fiscalia, centre penitenciari, policia i altres; o d'haver rebut també formació externa per aprendre altres habilitats necessàries per aquest càrrec, aquest dimecres han jurat el càrrec tres dels cinc nous batlles. Els altres dos, un està confinat i l'altre de baixa laboral per un accident, ho faran en els propers dies.

Segons expliquen des del Consell Superior de la Justícia, aquests cinc candidats deixen la seva plaça de secretaris judicials que en aquests moments estan “intentant cobrir”, segons ha dit el president del Consell, Enric Casadevall.

Vist que en altres convocatòries no ha estat possible cobrir places vacants, ja sigui per falta de candidats o perquè la convocatòria hagi quedat deserta, el Consell ha negociat amb la Universitat d’Andorra dos convenis, que es signaran en breu. Un primer conveni per introduir en el Màster de Dret assignatures optatives en matèries de Batllia i Fiscalia, i un curs de preparació especifica per opositors per accedir a la carrera judicial i fiscal, i a la categoria de secretari judicial.

Casadevall ha explicat que l’equip de cada batllia no disposa dels recursos necessaris per fer front a la complexitat dels nous reptes als quals se sotmet la justícia. El Consell Superior de la Justícia, “ja fa temps que ve reclamant més recursos” per fer front a aquest creixement de casos per jutjar.

Ha recordat que, amb la col·laboració de tots els batlles, magistrats i fiscals s'està preparant un pla de xoc per tal de sol·licitar un crèdit extraordinari que permeti a la justícia resoldre tots els dossiers que estan pendents. Aquest pla de xoc es treballarà amb el ministre de Justícia i Interior per tal que el Govern el pugui presentar i defensar davant del Consell General.