Pyrénées Andorra celebra els 75 anys complint els propòsits dels seus clients

Andorra La VellaL’any 1947 Pyrénées Andorra va néixer amb el propòsit de convertir-se en un espai on tothom pogués trobar el que necessita. Aquella aventura empresarial, que ha perdurat fins a l’actualitat, va suposar el punt de partida d’una de les companyies més importants del Principat d’Andorra i un referent en el sector comercial a Europa. En els temps que corren, arribar als 75 anys de vida és tot un mèrit, i encara més si es fa amb el dinamisme i la determinació que caracteritza Pyrénées.

Pyrénées Andorra il·lumina Nadal

No només ha demostrat durant la pandèmia que és un dels motors econòmics més sòlids del país, sinó que continua a l’avantguarda de l’oferta comercial en àmbits tan diversos com són la moda, la tecnologia o l’alimentació. Sense anar més lluny, en el darrer any la companyia ha incorporat més de 150 noves marques, moltes de les quals només es poden trobar en els magatzems. L’exclusivitat i el luxe s’han convertit en la guia per a la recerca de nous productes, i firmes com ara Ecoalf, Lo de Manuela (de Martina Klein), American Eagle, Ofelia, Rains, Balbino, Maminat, Corretja Sports o Hoss Intropia s’han unit recentment a la família de Pyrénées Andorra.

Un Nadal ple de propòsits

Havent complert el propòsit fundacional de fer sentir “únics i especials” els clients, i tenint present un llegat que passarà de generació en generació, Pyrénées Andorra té ara l’objectiu de seguir realitzant els somnis de tots els visitants. Per a la campanya de Nadal s’han plasmat molts dels propòsits que tots ens plantegem alguna vegada quan comença el nou any i que ens fan voler ser millors. Alguns somien en ser “més atrevits”, altres volen “brillar”, o “tornar a creure”, o “estimar sense fi”; hi ha a qui li agradaria “perdre’s” i, alguns, simplement, sentir-se lliures per “ser com soc”. Tots aquests propòsits es veuen plasmats en el nou anunci que Pyrénées Andorra ha preparat per a aquestes festes i que es projectarà en una gran pantalla col·locada a la façana dels magatzems. Els propòsits que es marca la mateixa Pyrénées Andorra, més enllà dels 75 anys, són completar la transformació digital de la companyia i seguir creixent segons el seu pla de sostenibilitat, que millora l’eficiència energètica, l’economia de costos i prioritza les marques que elaboren els seus productes sent respectuoses amb el medi ambient.

Ginestà canta pels 75 anys

Per celebrar d’una manera especial el Nadal i l’entrada al 75è aniversari, Ginestà ha creat un tema musical per celebrar tots els propòsits d’aquestes festes. La banda catalana ha escrit i compost una cançó, expressament per a l’ocasió, que es donarà a conèixer el pròxim divendres 3 de desembre i es podrà escoltar a Spotify. La melodia, “una cançó inspiradora plena de propòsits per acomplir” segons el mateix grup, serà la banda sonora de l’espot nadalenc de Pyrénées i posarà música als actes commemoratius. Ginestà és la banda encapçalada pels germans Júlia i Pau Serrasolsas i les seves cançons, una barreja d’ideals i quotidianitat, tenen un estil electrònic amb essència pop-folk. En un petit avançament de la nova composició, la Júlia i el Pau expliquen que “les festes nadalenques donen pas al nou any, quan acostumem a marcar-nos nous propòsits, i com que els 75 anys de Pyrénées també són la porta d’entrada a una nova etapa de la companyia, la lletra transmet aquesta il·lusió per complir tot el que ens proposem”.

La metamorfosi de la papallona de Pyrénées

La mítica papallona vermella, que porta acompanyant durant tants anys Pyrénées Andorra i que s’ha convertit en un símbol del Principat, es vesteix de gala i canvia el seu color. Amb l’inici de la campanya de Nadal, i com si es tractés d’una metamorfosi, el logotip transforma la seva tonalitat clàssica i passa a ser daurat. De fet, amb motiu del 75è aniversari, la companyia combinarà el color or amb el tradicional negre, blanc i vermell, i els farà servir en la seva nova imatge gràfica. A més, les paraules 75 aniversari acompanyaran al llarg dels pròxims mesos el logotip i el nom de Pyrénées Andorra. Des del 2012 no es produïa un canvi en la imatge de la papallona de Pyrénées Andorra. Aleshores, les línies del logotip es van modernitzar i van fer-se més fines, i es va eliminar també el requadre que envoltava la imatge. Pocs saben que, en realitat, el dibuix de la papallona simbolitza el pas del riu Valira entre les valls d’Andorra, i es va començar a utilitzar a finals dels anys 90.