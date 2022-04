Decomissats prop de 20.000 euros a la Farga de Moles

Sant Julià de LòriaEls agents de la Guàrdia Civil de la duana de la Farga de Moles van decomissar aquest dijous prop de 20.000 euros a un home, de 40 anys amb passaport de la República Dominicana, quan intentava accedir a Espanya des d'Andorra a través del carril verd, destinat a aquelles persones que no tenen res a declarar. Segons han informat en un comunicat, els efectius van intervenir, als volts de les 11 hores, 18.940 euros per una infracció de la normativa sobre Blanqueig de Capitals a un dels cinc ocupants d'un vehicle, marca Mercedes amb matrícula espanyola, que circulava en direcció el país veí del sud.

Els membres del cos d'ordre van preguntar als passatgers si si portaven diners en efectiu i, apunten, que un d'ells va afirmar que disposava de 8.000 euros. Tanmateix, en el moment de comprovar la veracitat de les declaracions, van localitzar més del doble dels diners esmentats a un dels ocupants de l'automòbil. Els agents van aixecar acta en superar el límit de 10.000 euros establert per la normativa.

Per cloure, indiquen que l'infractor va continuar el viatge cap a Espanya amb mil euros, la quantitat fixada com a mínim per sobreviure, quedant la resta de l'import a la duana de la Farga de Moles a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d´Espanya.