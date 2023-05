Denuncien múltiples vehicles abandonats per contrabandistes a l'Hospitalet

Monsieur le Président Élysée – Présidence de la République française Emmanuel Macron Monsieur le Ministre Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer Gerald Darmanin, Nous espérons que notre candidature pour la création d’une brigade de Gendarmerie Nationale soit entendue et acceptée. D’autant plus que notre commune financera la création des bureaux et des logements. Nous ne demandons pas l’aumône nous serons acteurs et partenaires dans ce projet. Samedi dernier encore une fois en plein jour, notre village a été le camp de base d’une soixantaine de trafiquants de cigarette. Cette situation est de plus en plus difficile pour nous, nous avons besoin d’un État fort et présent sur notre territoire pour faire cesser ce trafic. Cette vidéo de quelques secondes illustre ce trafic régulier qui dure aux yeux de tous depuis des mois et des mois. Merci Préfète de l'Ariège Martine Froger, Députée 1ere circonscription de l'Ariège Jean Pierre Sicre Jean Jacques Michau Christine Téqui Ariège, le Département Gendarmerie de l'Ariège Alain Naudy Communauté de communes de la Haute-Ariège La Dépêche Ariège Gazette Ariégeoise Le Monde Libération France 3 Occitanie Envoyé spécial