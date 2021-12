Del desembre en blanc, al desembre blanc, com ha canviat la situació en un any?

Andorra la VellaFa un any, Catalunya mantenia tancada la porta a Andorra -tot i que posteriorment el Govern espanyol rectificaria l’autonòmic sobre la lliure circul·lació i trànsit des de països estrangers- i tot el sector turístic del Principat començava a témer un hivern en blanc, i no precisament en termes meteorològics. L’autarquia imposada des del palau de la Generalitat anul·lava la principal font de riquesa del país i les perspectives d’una tercera onada, sense haver començat l’administració de vacunes i amb un virus cada cop més actiu afavorit pel fred, només augurava mals presagis.

Un any després, amb el 80% de la població immunitzada però amb l’amenaça d’una setena onada provocada per la variant òmicron, el Principat encara la temporada d’hivern amb més esperança l’anterior. Fruit d’aquest canvi d’escenari és el tast previ al Nadal que suposa el pont de la Puríssima, que ha complert expectatives amb l’entrada de desenes de milers de vehicles. Excepte els usuaris de les vies públiques que sí o sí s’han de desplaçar i les persones que no disposen d’aparcament a les parròquies centrals, comerços, hotels, estacions d’esquí i negocis dependents del turisme, en general, han rebut amb alegria l’entrada massiva de visitants.

Què ha canviat en aquests dotze mesos? Quines mesures s’aplicaven aleshores i quines s’apliquen avui? Comencem per què no ha canviat. L’ús de la mascareta, tant fa un any com ara s’exigeix el seu ús tant en espais interiors com en exteriors. A final de novembre del 2020 només es permetia la interacció social amb una altra persona. Ara es permeten agrupacions de fins a sis persones a interiors i de deu a exteriors. Fa un any no se celebraven competicions esportives i l’aforament per a les culturals era del 30% del total. Avui, es permet el 50% a interiors i el 70% a l’aire lliure.

A l’àmbit de la restauració, el pont de la Puríssima s’encarava amb horaris de dinar i de sopar, sense bufets i sense servei de barra, amb un màxim de dues persones. Avui, amb el passaport covid, es permeten agrupacions de sis persones a interiors i de deu a exteriors. També es poden fer celebracions de fins a 30 comensals en interiors si es respecta la distància de seguretat.

Una cosa que no ha canviat és el tancament de l’oci nocturn.

El tanatori era tancat. No es permetien reunions de treball de més de dues persones i els parcs infantils, exteriors i interiors, estaven tancats. Avui la situació ha canviat i sí que es permet l’assistència a tanatori, els parc infantils estan oberts i es permeten les activitats extraescolars, tot i que els grups amb infants de fins a 6 anys no poden superar les 15 persones i entre infants de 7 i 16 anys els grups no poden superar les 20.

Això sí, tant al desembre passat com en l’actual hi haurà un aparell, el test d’antígens, que es convertirà en una de les millors eines, a més de la distància de seguretat, l’ús de les mascaretes i la ventilació d’espais, per minimitzar els riscos de contagi. Tant l’any passat com enguany, l’Administració en facilitarà a la ciutadania perquè s’autotestegi abans de les interaccions socials típiques d’aquestes dates assenyalades.