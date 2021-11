Govern decreta l’ús generalitzat de les mascaretes en exteriors urbans, des d'aquest dimecres

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquesta dimarts a la tarda que s’implementa l’ús de la mascareta generalitzat en exteriors quan es tracti de zones urbanes. En cas de sospita és “important” contactar amb el metge referent per realitzar-se una prova diagnòstica de la infecció. Aquest dimarts ha tingut lloc una sessió extraordinària del Consell de Ministres que, segons Espot, ha “constatat la preocupació per aquest repunt dels contagis, malgrat l’alt índex de vacunació que té el país”. Les mesures decretades entren en vigor aquesta mitja nit de dimarts a dimecres i una vigència de 15 dies.

Unes mesures que l’Executiu ha pres, ha dit Espot, amb l’objectiu “d’encarar la temporada d’hivern que, a ningú se li escapa, és especialment important per a l’economia del país”. El dirigent ha demanat “molta prudència” a la ciutadania per “seguir estrictament el manteniment de totes les mesures per evitar els contagis i complir la quarantena, en els casos que pertoquin”.

El ministre de salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que s’administrarà una tercera dosis del vaccí a totes les persones que faci més de sis mesos que hagin rebut la segona dosi. Se’ls citarà directament.

Trobades d’un màxim de sis persones a interior i deu a l’exterior. Es recomana relacionar-se amb els grups bombolla i l’ús dels tests d’antígens que, durant les festes, es tornaran a repartir gratuïtament entre la població.

Realització de proves gratuïtes sense cita prèvia a l’stop lab de l’antiga plaça de braus. El Pas de la Casa també tindrà un stop lab mòbil per fer-se proves gratuïtes sense cita prèvia.

Es prescriu el teletreball sempre que es pugui aplicar. L’ús de la mascareta obligatori “en tot moment”. Prioritzar les relacions presencials amb un màxim de sis persones.

Als centres escolars es retorna als grups bombolla reduïts. Es torna a l’aïllament de l’aula sencera quan hi hagi tres casos. A maternal, classe aïllada quan hi hagi un positiu.

A bars i restaurants s’obliga a accedir-hi amb el certificat covid. Taules, màxim sis persones a interior i deu a l’exterior. Celebracions: màxim 30 comensals a l’interior i 50 a l’exterior.

A les estacions d’esquí, accés amb certificat covid.

L’oci nocturn torna a tancar, “tot i que esperem que puguin reobrir durant les festes si hen aconseguit revertir la corba de contagis”. Mentrestant, podran tornar a acollir-se a les ajudes decretades anteriorment sobre lloguers, reduccions de jornada...

Seguirà ampliació