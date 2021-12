Detectada l’òmicron a Andorra

Andorra la VellaL’anàlisi que setmanalment es fa de les aigües residuals del país, que serveix per informar de la proporció de variants de virus que hi ha, va donar, el passat dia 21 de desembre, que un màxim d’un 30% correspon a òmicron. La temuda variant, “molt més contagiosa que les que hi ha hagut fins ara”, ha fet que el Govern es plantegi readaptar els protocols, en vista del col·lapse que podria patir l’atenció primària. Els resultats de l’anàlisi del dia 21 van donar positiu per òmicron. “És un percentatge petit, inferior al un 30%, però ens adverteix que aquesta variant tan contagiosa està al país”, ha dit aquest divendres la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas.

L’arribada d’aquesta variant, més contagiosa però amb menys afectació al sistema hospitalari que la Delta, arriba al país després que faci aproximadament una setmana que es comença a aplanar la corba d’incidència. Si l’indicador principal per mesurar la intensitat de la pandèmia és la pressió a la Unitat de Cures Intensives, en pocs dies, al país s’ha passat de tenir 17 pacients ingressats a tenir-ne 10. Això pot voler donar la raó als experts que diuen que aquesta variant és molt més contagiosa que les seves antecessores però, com que hi ha molta població immunitzada, l’afectació en el sistema sanitari és menor.

Per aquests motius, la variant òmicron ha fet que Govern es plantegi canvis de protocols que afectin, sobretot, l’Atenció Primària, que serà el primer filtre sanitari durant els propers dies, de persones que tindran símptomes però que segurament no els caldrà ingressar a l’hospital. “Esperem que es vagi contenint la pressió al sistema sanitari i augmentar la pressió a l’atenció primària”, ha dit Mas, per afegir que es crearà un grup de treball amb tots els actors implicats, també els centres d’atenció primària, per definir els protocols de cara a les properes setmanes.

159 nous positius

Pel que fa al nombre de casos, actualment s'han diagnosticat 21.730 positius, 159 més que ahir, d'ençà que va començar la pandèmia mundial provocada per la Covid-19, el passat març del 2020. D'aquests, en resten actius 1.721, mentre que un total de 19.870 persones ja han estat donades d'alta, i 139 han perdut la vida.

Quant a la pressió sobre el sistema sanitari, a dia d'avui hi ha 33 persones ingressades a la planta Covid-19 de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. D'aquestes 19 es troben a planta i 14 a la Unitat de Cures Intensives, 10 de les quals amb necessitat de ventilació mecànica. Sobre aquestes xifres, Mas ha dit que "estem aconseguint controlar la situació, i la prova és que les persones que es trobaven a cures intensives han passat de 17 a 14". A més a més, ha apuntat que "la corba de contagis ja ha començat a doblegar-se i això són molt bones notícies".

El sistema escolar, que és un altre dels indicadors que facilita Govern, té actualment 141 aules sota algun tipus de vigilància. D'aquestes 39 estan en vigilància activa, sent 31 les que es troben totalment confinades i 8 amb algun tipus d'aïllament parcial. En passiva, hi ha un total de 102 grups classe.

Sobre la vacunació, Mas ha explicat que ja s'han administrat 130.409 dosis, i que en les darreres 24 hores s'havien inoculat 1.421 vacunes. Aquest fet situa la vaccinació total de primeres dosis en 57.545 (82,5%), la de segones en 55.523 (80,2%), i de terceres dosis en 17.231. La secretaria d'estat ha explicat que "dilluns esperem que ens arribin 20.000 dosis de Moderna, provinents de França i en els propers dies 21.000 de Pfizer provinents d'Espanya". Aquest reforç de vacunes propiciarà que s'ampliïn les taules de vacunació de 4 a 6 i posteriorment a 8, que han de permetre arribar a les 2.000 inoculacions diàries. "Intentarem que al gener, tothom qui vulgui pugui tenir administrada la tercera dosi" ha dit Mas. El procés entre els joves de 12 a 15 anys, també avança a bon ritme. Ara com ara s'han administrat fins a 4.386 vacunes, de les quals 2.320 són primeres dosis i representen el 69% del total i 2.066 són segones dosis que arriben fins al 62% del total de la franja d'edat.

Finalment, la secretària d'estat ha posat molt èmfasi en la importància de "celebrar les festes amb prudència" i ha recordat la necessitat de fer-se els tests ràpids d'antígens abans de les trobades familiars, i restringir qualsevol mena d'activitat en cas de tenir simptomatologia, encara que el TRA doni negatiu. Mas ha recordat que per als extraescolars s'insta a fer dues proves setmanals i ha posat en relleu la importància de dur posada la mascareta "quan no s'està menjant o bevent" i ha recomanat usar FPP2 en espais interiors.