Nova defunció associada a la covid, la cinquena dels darrers dies

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha informat d'una nova defunció aquest dijous que eleva a 139 les víctimes de la pandèmia. Es tracta d'un pacient que estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital, on resten 15 persones més ingressades amb ventilació mecànica. Es tracta de la cinquena defunció en pocs dies associada a la covid, la vuitena de la sisena onada de la pandèmia. Així mateix, durant les darreres hores els nous positius detectats s'enfilen fins als 199, fet que provoca que els casos totals des de l'inici de la pandèmia ja arribin fins als 21.571, dels quals 1.707 (+15) són actius. Pel que fa a les recuperacions se situen en 19.725 després que s'hagi donat d'alta a 183 persones.

Quant a la pressió hospitalària, actualment hi ha 16 persones ingressades a planta i 14 a l'UCI, totes elles sota ventilació mecànica. A la planta Covid habilitada al Cedre no hi ha pacients Covid. En relació amb la població escolar, hi ha 34 aules sota vigilància activa, 26 confinades totalment i 8 de manera parcial, i 199 en troben en vigilància passiva.

Finalment, el Govern informa que des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 128.988 vacunes, les quals 57.415 corresponen a primeres dosis, 55.619 a segona i 15.954 a terceres.